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«Тосно» хочет заявить пермский стадион «Звезда» как запасной в РФПЛ

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Новичок российской премьер-лиги «Тосно» хочет заявить стадион пермского «Амкара»  «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С «Петровским» он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с «Амкаром» и заявим вторым резервным стадионом «Звезду»,  - цитирует Матюшенко ТАСС.

Отметим, что на данный момент «Тосно» не получил лицензию на выступления в РФПЛ, так как не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что резервной ареной команды может стать «Петровский» в Санкт-Петербурге.

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