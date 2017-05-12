«Тосно» хочет заявить пермский стадион «Звезда» как запасной в РФПЛ
Новичок российской премьер-лиги «Тосно» хочет заявить стадион пермского «Амкара» «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
«Лицензирование в процессе, просто у нас
нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С «Петровским» он будет после Кубка
конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с «Амкаром» и заявим вторым резервным стадионом «Звезду», - цитирует Матюшенко ТАСС.
Отметим, что на данный момент «Тосно» не получил лицензию на
выступления в РФПЛ, так как не имел договора с резервным стадионом. Ранее
сообщалось, что резервной ареной команды может стать «Петровский» в
Санкт-Петербурге.
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