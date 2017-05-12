Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезоне

Тренер «Амкара» Андрей Каряка - о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.

- Из тех, с кем играли в нынешнем сезоне, кто произвел наибольшее впечатление?

- Наверное, «Зенит» образца первого круга. Тогда они нам вообще ничего не дали сделать. Зато во втором круге мы взяли у них реванш, победив в Перми. Так получилось, что с «Зенитом» провели две совершенно разных игры – одну из лучших и ту, когда у нас практически ничего не получалось, - говорит Каряка.

- За счет чего «Спартак» так ровно прошел весь сезон – лидировал с первого тура до последнего?

- Думаю, что в первую очередь за счет игры в обороне. Они много матчей сыграли на «ноль» - это один из главных факторов. Потому что, если ты не пропускаешь, а впереди у тебя такие сильные игроки, как Промес, Зе Луиш, Попов, Зобнин, Глушаков, то очень высока вероятность победы.