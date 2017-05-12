Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция8 : 1Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА3 : 0Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезоне

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Амкара» Андрей Каряка  - о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.

- Из тех, с кем играли в нынешнем сезоне, кто произвел наибольшее впечатление?

- Наверное, «Зенит» образца первого круга. Тогда они нам вообще ничего не дали сделать. Зато во втором круге мы взяли у них реванш, победив в Перми. Так получилось, что с «Зенитом» провели две совершенно разных игры – одну из лучших и ту, когда у нас практически ничего не получалось, - говорит Каряка.

- За счет чего «Спартак» так ровно прошел весь сезон – лидировал с первого тура до последнего?

- Думаю, что в первую очередь за счет игры в обороне. Они много матчей сыграли на «ноль» - это один из главных факторов. Потому что, если ты не пропускаешь, а впереди у тебя такие сильные игроки, как Промес, Зе Луиш, Попов, Зобнин, Глушаков, то очень высока вероятность победы.

Матч

Амкар - Спартак

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Каряка: Евсеев - молодец! Здорово начал в «Текстильщике»Тренер «Амкара» Андрей Каряка - о своем будущем.Георгий Джикия: С таким тренером, как Каррера, мы не думаем о ничейном результатеЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия – о самом важном матче сезона, а также о главном тренер красно-белых Массимо Каррере, который привел команду к чемпионскому титулу.«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивили«Главное открытие сезона – Медведев». Ловчев – об игроках, которые всех удивилиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выбрал топ-5 открытий нынешнего сезона РФПЛ.Гаджи Гаджиев – о матче против «Спартака»: Нам терять нечего, кроме чести, как говоритсяГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ, которая состоится 13 мая в Перми.Никита Симонян: Игра «Спартака» в этом сезоне доставляла подлинное удовольствиеПервый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян направил поздравление владельцу красно-белых Леониду Федуну.Молодежная команда «Спартака» победила в Перми«Спартак» победил «Амкар» (4:0) в матче молодежного первенства на стадионе «Звезда» в Перми.«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и Конте«Спартак» похож на «Ювентус». Форвард «Крыльев», который играл у Карреры и КонтеНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато – о голе за «Ювентус», «Спартаке» Карреры, обычном Балотелли и особенном Конте.Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлагГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]Нас ждет крутая развязка! Кто представит Россию в еврокубках? [полный расклад]За Лигу чемпионов борются 3 команды, за Лигу Европу – тоже 3. «Советский спорт» объясняет, кому и что нужно сделать, чтобы сыграть в ЕвропеЭльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноЭльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочноФорвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов – о своей хоккейной карьере, пяти матчах в «Спартаке» и африканцах из «Алании».Потенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныПотенциальный новичок «Спартака». Михаил Борзыкин – о нападающем из АргентиныОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, которым интересуется «Спартак».Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрокаПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Кристиан Паскуато: Поиграть в «Зените» или «Спартаке» – моя мечтаНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о продолжении карьеры в России.Защитник «Торино» Дзаппакоста может перейти в «Спартак»Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста является одним из кандидатов на усилении правого фланга обороны «Спартака», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».У Карреры есть предложение от аутсайдера серии A, а также вариант в топ-7 ФранцииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера имеет предложения от клубов из Италии и Франции, сообщает «Матч ТВ».Бодул признан лучшим игроком «Амкара» в апрелеФорвард «Амкара» Дарко Бодул признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков.Александр Салугин: Сами свой футбол душим!Александр Салугин: Сами свой футбол душим!С нападающим «Амкара» Александром Салугиным можно говорить почти на любые темы. «ССФ» воспользовался этим, получив удовольствие от общения.Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительногоВладелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что перед матчем с ЦСКА наелся успокоительного.Квинси Промес: Солдат «Спартака» всегда и вездеПолузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал кадры фотосессии.«Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча с «Томью»Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, московский «Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России.
Футбол
ЦСКА - «Арсенал». Голы Натхо и Чалова (видео)
Хоккей
Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборной
Футбол
Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезоне
Футбол
«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Андрей Каряка
Андрей Карякавсе новости