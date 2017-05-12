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50 хоккеистов вызваны в молодежную сборную России для участия в Кубке Черного моря

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил список игроков, вызванных в Сочи для участия в Кубке Черного моря.

Вратари: Илья Коновалов («Локо»), Георгий Кузнецов, Дмитрий Райко (оба - «Динамо» Балашиха), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Константин Шарапов («Сибирские Снайперы»); 

Защитники: Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (оба – «Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Стальные Лисы»), Дмитрий Зайцев («Муз Джо», Западная лига), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко, Александр Шепелев (оба – «Белые Медведи»), Никита Макеев, Артур Шепельков (оба – «Красная Армия»), Артем Минулин («Свифт Каррент», Западная лига), Марк Рубинчик («Саскатун», Западная лига), Дмитрий Саморуков («Гельф», лига Онтарио), Владислав Семин («СКА-1946»);

Нападающие: Виталий Абрамов («Гатино», лига Квебека), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Чайка»), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Кирилл Слепец (все – «Локо»), Артем Иванюженков, Данила Моисеев (оба – «Русские Витязи»), Владислав Кара («Ирбис»), Павел Колтыгин («Драммондвилль», лига Квебека), Иван Косоренков («Викториавилль», лига Квебека), Кирилл Кошурников («Челмет»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба – «СКА-1946»), Владимир Кузнецов («Акади-Бэтерст», лига Квебека), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Михаил Мещеряков («Красная Армия»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Никита Попугаев («Принс-Джордж», Западная лига), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбэри», лига Онтарио), Алексей Торопченко (ХК МВД), Иван Чехович («Бэ-Комме», лига Квебека), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).  

Как сообщает официальный сайт ФХР, молодежная сборная сыграет в Сочи двумя составами. Перед соревнованиями подопечные Валерия Брагина проведут сбор, он пройдет с 17 по 25 мая.

Напомним, Кубок Черного моря среди игроков не старше 20 лет состоится с 26 по 29 мая. Игры примет арена «Айсберг», вход будет свободным. Кроме двух составов сборной России на турнире выступят команды Латвии и Швейцарии.

В 2016 году победителем Кубка стала первая сборная России, которую тренировал Юрий Бабенко.

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