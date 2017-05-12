Роман Горак: Матч со Словенией был из тех, где важно победить без стресса
Нападающий сборной Чехии Роман Горак прокомментировал победу над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.
Горак, впервые в карьере играющий на чемпионате мира, отметился дублем.
«Было здорово слышать, как трибуны скандировали мое имя, когда мне вручали приз лучшего игрока. Мы рады, что победили, это был один из тех матчей, где важно победить без стресса. Мы забили три быстрых гола, и это очень помогло нам. Силы нам понадобятся в следующих матчах, наша задача - отстоять второе место в группе», - сказал форвард.
Матч
Чехия - Словения - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Ржепик (Червенка, Коварж), 2:12 (1:0 - бол.). Горак (Пастрняк, Ворачек), 8:20 (2:0 - бол.). Горак (Гудас, Шимек), 11:46 (3:0). Кемпны (Врана), 22:09 (4:0). Верлич (Урбаш, Муршак), 44:04 (4:1). Червенка (Коварж), 47:15 (5:1).
Место и дата
12 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция