Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборной

Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал появление Кирилла Капризова на тренировке сборной России.

- Впервые в составе сборной на тренировке появился Кирилл Капризов. Это ведь неслучайно?

- Кирилл по любому должен почувствовать атмосферу сборной, побыть здесь с командой. А случайно это или неслучайно… Об это вы узнаете. Попозже. Чья у него аккредитация? На время этой тренировки мы Науменкова вывели из состава.

Напомним, что завтра сборная России встретится с командой Словакии. Пока наша команда лидирует в группе «А», одержав четыре победы в четырех матчах.