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Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборной

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал появление Кирилла Капризова на тренировке сборной России.

- Впервые в составе сборной на тренировке появился Кирилл Капризов. Это ведь неслучайно?
- Кирилл по любому должен почувствовать атмосферу сборной, побыть здесь с командой. А случайно это или неслучайно… Об это вы узнаете. Попозже. Чья у него аккредитация? На время этой тренировки мы Науменкова вывели из состава.

Напомним, что завтра сборная России встретится с командой Словакии. Пока наша команда лидирует в группе «А», одержав четыре победы в четырех матчах.

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