Андрей Каряка: Евсеев - молодец! Здорово начал в «Текстильщике»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка - о своем будущем.

- Полгода назад вы говорили, что пока не готовы к самостоятельной тренерской работе. А сейчас?

- Набираюсь опыта. В будущем, конечно, хотелось бы работать главным тренером. Но пока меня все устраивает.

- Вадим Евсеев, который в начале сезона тоже работал помощником Гаджи Гаджиева в «Амкаре», с февраля – главный тренер ивановского «Текстильщика». Делился впечатлениями?

- Он там уже работал – вместе с Парфеновым. Так что, для него это не новая команда. А так, по разговорам было понятно, что Вадим хочет самостоятельно работать, не один раз эта тема затрагивалась. Поэтому его уход неожиданным не стал. И начал в «Текстильщике» он здорово – шесть матчей, шесть побед. Молодец!

- Вас приглашали в другие клубы?

- Когда еще не работал помощником, приглашала несколько команд в качестве играющего тренера. Но в последнее время конкретных предложений не было.

- «Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт, но он пока не дал ответа. Как обстоят дела с вашим соглашением, которое истекает в конце сезона?

- Думаю, если главный тренер подпишет контракт, то у меня не возникнет никаких проблем.