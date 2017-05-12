Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция8 : 1Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА3 : 0Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Каряка: Евсеев - молодец! Здорово начал в «Текстильщике»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Амкара» Андрей Каряка - о своем будущем. 

- Полгода назад вы говорили, что пока не готовы к самостоятельной тренерской работе. А сейчас?

- Набираюсь опыта. В будущем, конечно, хотелось бы работать главным тренером. Но пока меня все устраивает.

- Вадим Евсеев, который в начале сезона тоже работал помощником Гаджи Гаджиева в «Амкаре», с февраля – главный тренер ивановского «Текстильщика». Делился впечатлениями?

- Он там уже работал – вместе с Парфеновым. Так что, для него это не новая команда. А так, по разговорам было понятно, что Вадим хочет самостоятельно работать, не один раз эта тема затрагивалась. Поэтому его уход неожиданным не стал. И начал в «Текстильщике» он здорово – шесть матчей, шесть побед. Молодец!

- Вас приглашали в другие клубы?

- Когда еще не работал помощником, приглашала несколько команд в качестве играющего тренера. Но в последнее время конкретных предложений не было.

- «Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт, но он пока не дал ответа. Как обстоят дела с вашим соглашением, которое истекает в конце сезона?

- Думаю, если главный тренер подпишет контракт, то у меня не возникнет никаких проблем. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезонеТренер «Амкара» Андрей Каряка - о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.Гаджи Гаджиев – о матче против «Спартака»: Нам терять нечего, кроме чести, как говоритсяГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ, которая состоится 13 мая в Перми.Молодежная команда «Спартака» победила в Перми«Спартак» победил «Амкар» (4:0) в матче молодежного первенства на стадионе «Звезда» в Перми.Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлагГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.Бодул признан лучшим игроком «Амкара» в апрелеФорвард «Амкара» Дарко Бодул признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков.Александр Салугин: Сами свой футбол душим!Александр Салугин: Сами свой футбол душим!С нападающим «Амкара» Александром Салугиным можно говорить почти на любые темы. «ССФ» воспользовался этим, получив удовольствие от общения.Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»Экс-полузащитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев, поздравляя на страницах «Советского спорта» Юрия Семина с 70-летием, вспомнил, как ему работалось под руководством прославленного тренера.«Арсенал» вырвал ничью в матче с ЦСКА в молодежном первенствеВ матче 28-го тура молодежного первенства России ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).Лапочкин рассудит «Спартак» и «Амкар» в 28-м туре РФПЛСтали известны имена арбитров, назначенные на 28-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.«Амкар» - «Спартаку»: Отмечайте чемпионство хоть всю неделю, в Пермь приезжайте просто отдыхатьПермский «Амкар» в своем официальном твиттере в шутливой форме предложил «Спартаку» не слишком готовится к очной встрече команд в 28-м туре чемпионата России.Гаджи Гаджиев: Сейчас у «Амкара» есть проблемы с дисциплинойГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Виктор Гончаренко: Забили второй гол и решили свою задачуГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры подопечных в выездном матче с «Амкаром» (2:0).Дядя Федор из древнего футбольного рода. Как ЦСКА победил «Амкар»Дядя Федор из древнего футбольного рода. Как ЦСКА победил «Амкар»Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о верном кадровом решении Виктора Гончаренко, принесшем ЦСКА важную победу в ПермиЦСКА нанес поражение «Амкару» в ПермиФутболисты ЦСКА переиграли на выезде «Амкар» в матче 27-го тура чемпионата России.«Амкар» – ЦСКА. ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с ЦСКА.«Амкар» - ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минутСтал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Амкар» примет ЦСКА.Дзагоев пропустит гостевой матч против «Амкара»Как сообщает официальный Twitter московского ЦСКА, полузащитник Алан Дзагоев не полетит с командой в Пермь на матч 27-го тура РФПЛ с «Амкаром».КДК РФС дисквалифицировал Йовичича на два матчаКонтрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника пермского «Амкара» Бранко Йовичича.«Терек», «Сибирь» и еще 3 неожиданных финалиста Кубка России«Терек», «Сибирь» и еще 3 неожиданных финалиста Кубка РоссииВ преддверии матча «Урал» – «Локомотив» «Советский спорт» вспоминает самых неожиданных финалистов Кубка России.
Футбол
ЦСКА - «Арсенал». Голы Натхо и Чалова (видео)
Хоккей
Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборной
Футбол
Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезоне
Футбол
«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Вадим Евсеев
Вадим Евсееввсе новости
Андрей Каряка
Андрей Карякавсе новости