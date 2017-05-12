Даниил Квят: У нас много проблем с управляемостью машины

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что он занял, соответственно, 15-6 и 18-е место.

«В настоящее время у нас много проблем с управляемостью машины. Нужно сохранять терпение и за ночь постараться сделать все, чтобы автомобиль лучше подходил моему стилю пилотирования, так как сейчас это не так», - цитирует Квята Autosport.

Гран-при Испании

Вторая свободная практика