ЦСКА - «Арсенал». Голы Натхо и Чалова (видео)
В эти минуты ЦСКА на своем поле принимает тульский «Арсенал» в рамках 28-го тура РФПЛ.
Представляем видео голов.
ЦСКА - «Арсенал» - 2:0 LIVE
Гол: Натхо, 1:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 1:0 31' Бибарс Натхо @BibarsNatcho (пенальти) pic.twitter.com/hy3zGlnPH5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 мая 2017 г.
Гол: Чалов, 2:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 2:0 41' Федор Чалов pic.twitter.com/bl8SdNDQ1x— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 мая 2017 г.
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