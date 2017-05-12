Виктор Раск: С Лундквистом сборная Швеции будет намного сильнее

Нападающий сборной Швеции Виктор Раск прокомментировал новость о том, что скоро к команде присоединится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Сегодня шведы разгромили команду Италии (8:1) на групповом этапе чемпионата мира. За день до этого стало известно, что состав шведов пополнит Лундквист, выбывший вместе с «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли.

«Это был обычный матч, мы сыграли как всегда, только забили сразу восемь голов - вот и все. Приезд Лундквиста? Он один из лучших вратарей в мире. С ним сборная Швеции будет намного, намного сильнее», - сказал Раск.