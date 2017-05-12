Виктор Раск: С Лундквистом сборная Швеции будет намного сильнее
Нападающий сборной Швеции Виктор Раск прокомментировал новость о том, что скоро к команде присоединится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
Сегодня шведы разгромили команду Италии (8:1) на групповом этапе чемпионата мира. За день до этого стало известно, что состав шведов пополнит Лундквист, выбывший вместе с «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли.
«Это был обычный матч, мы сыграли как всегда, только забили сразу восемь голов - вот и все. Приезд Лундквиста? Он один из лучших вратарей в мире. С ним сборная Швеции будет намного, намного сильнее», - сказал Раск.
Матч
Швеция - Италия - 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
Голы:
Раск (Линдхольм), 3:24 (1:0). Хольм (Бродин, Нюландер), 8:34 (2:0). Морини (Сканделла, Инсам), 23:50 (2:1 - бол.). Бродин (Хольм), 29:52 (3:1). Линдхольм (Строльман, Ландескуг), 40:41 (4:1). Умарк (Эдлер, Сёдерберг), 50:09 (5:1). Клингберг К. (Нордстрем), 54:53 (6:1). Эрикссон (Нюландер), 56:51 (7:1). Клингберг Й. (Нюландер, Хольм), 58:25 (8:1).
Место и дата
12 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция