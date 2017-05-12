Франция будет регулировать киберспорт на законодательном уровне

Правительство Франции ввело два закона, которые будут регулировать киберспорт в стране.



Согласно постановлению, профессиональным киберспортсменом является лицо, которое соревнуется за вознаграждение в объединениях или компаниях, уполномоченных Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий.



Первые законопроекты урегулируют процесс заключения контрактов между игроками и организациями. Минимальный срок контракта игрока с организацией составит один года, а максимальный - пять лет. Лицам, не достигшим 12 лет, не разрешат выступать на соревнованиях, где предусмотрено денежное вознаграждение.



Стоит отметить, что Франция стала первой европейской страной, которая ввела юридические нормы для киберспорта. Официально компьютерный спорт в стране был признан осенью 2016 года.



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