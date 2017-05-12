Льюис Хэмилтон: Команда отлично поработала с обновлениями
Пилот команды «Мерседес»
Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при
Испании. Напомним, что он показал лучшее время в обоих сессиях.
«Первая тренировка прошла очень, очень хорошо. По ходу
второй сессии состояние трассы постоянно менялось, поэтому было скользко, да и
порывы ветра добавили проблем. Было непросто, но все равно интересно.
Команда отлично поработала с обновлениями. Машина
работает так, как мы и ожидали.
Лично для меня начало гоночного уик-энда сложилось
гораздо лучше, чем в Сочи. Так что я очень доволен. Нужно просто сохранять
сосредоточенность и продолжать работать, если мы хотим быть первыми», - цитирует
Хэмилтона Autosport.
Гран-при Испании
Вторая свободная практика
- Льюис
Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,802 (39 кругов)
- Валттери
Боттас («Мерседес») +0,090 (38)
- Кими
Райкконен («Феррари») +0,310 (34)
- Себастьян
Феттель («Феррари») +0,418 (36)
- Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0,636 (29)
- Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +0,783 (35)
- Нико
Хюлькенберг («Рено») +0,885 (40)
- Джолион
Палмер («Рено») +1,190 (43)
- Фелипе
Масса («Уильямс») +1,213 (38)
- Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1,463 (34)
- Ромен
Грожан («Хаас») +1,569 (36)
- Эстебан
Окон («Форс-Индия») +1,718 (37)
- Стоффель
Вандорн («Макларен») +1,891 (36)
- Серхио
Перес («Форс-Индия») +1,920 (32)
- Кевин
Магнуссен («Хаас») +2,205 (32)
- Маркус
Эрикссон («Заубер») +2,280 (37)
- Ланс
Стролл («Уильямс») +2,419 (35)
- Даниил
Квят («Торо Россо») +2,434 (27)
- Паскаль
Верляйн («Заубер») +2,797 (31)
- Фернандо
Алонсо («Макларен») +3,275 (21)
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