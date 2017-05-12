Льюис Хэмилтон: Команда отлично поработала с обновлениями

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что он показал лучшее время в обоих сессиях.

«Первая тренировка прошла очень, очень хорошо. По ходу второй сессии состояние трассы постоянно менялось, поэтому было скользко, да и порывы ветра добавили проблем. Было непросто, но все равно интересно.

Команда отлично поработала с обновлениями. Машина работает так, как мы и ожидали.

Лично для меня начало гоночного уик-энда сложилось гораздо лучше, чем в Сочи. Так что я очень доволен. Нужно просто сохранять сосредоточенность и продолжать работать, если мы хотим быть первыми», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Испании

Вторая свободная практика