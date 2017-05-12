Защитник Андрей Миронов подписал контракт с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» заключил соглашение с защитником сборной России Андреем Мироновым, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Контракт новичка рассчитан на два года.

Напомним, «Колорадо» выбрал 22-летнего Миронова на драфте 2015 года под общим 101-м номером. Ранее защитник выступал за московское «Динамо», с которым на днях расторг контракт.

В прошедшем сезоне защитник провел в регулярном чемпионате КХЛ 18 игр и набрал четыре (1+3) очка. В 9 матчах плей-офф Миронов сделал три голевые передачи.

В настоящее время он в составе сборной России выступает на чемпионате мира.