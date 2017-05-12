Бывший наставник СКА Занатта вошел в тренерский штаб ХК «Сочи»

ХК «Сочи» заключил соглашение с Айваном Занаттой, который вошел в тренерский штаб Сергея Зубова, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Напомним, в 2008 году 56-летний специалист получил приглашение в СКА, где успел поработать ассистентом и главным тренером в первой команде и рулевым в молодежной команде клуба. С 2012 года он входил в тренерский штаб пражского «Льва», с которым доходил до финала Кубка Гагарина.

После этого Занатта стал генеральным менеджером сборной Италии, а в последние два сезона работал в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта» спортивным директором и директором департамента по развитию игроков.