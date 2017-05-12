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Емельяненко доволен, Смолдарев — нет. Главные новости ММА за пятницу

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» предлагает подборку главных новостей ММА за пятницу.

1. В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко остался доволен проведенным мероприятием.

«Впечатления от чемпионата остались самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Все это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и огромное стремление победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры - на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии», - сказал Емельяненко.

2. Эстонский тяжеловес Денис Смолдарев, который выступает в лиге ACB, недоволен тем, что у него постоянно меняется соперник. Но ему приходится с этим мириться.

- Поскольку я серьезно отношусь к боям, - рассказывает Денис Смолдарев, - это довольно сильно сбивает. Потому что, хоть они все ударники, но стилистически разные.

3. Стало известно, когда свой следующий поединок проведет экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Это может случиться 22 июля. Соперником будет Келвин Гастелум.

4. 14 мая состоится турнир UFC 211. Хедлайнеры бойцовского шоу провели открытые тренировки. Помимо этого, состоялась предварительная церемония взвешивания спортсменов. Стипе Миочич оказался тяжелее Джуниора дос Сантоса. Кто победит в поединке тяжеловесов? «Советский спорт» предполагает, что будет нокаут.

5. Джозеф Бенавидес получил травму. Бой против Бена Нгуена отменен. Однако, руководители UFC нашли замену.

МАТЕРИАЛ ДНЯ: Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211

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