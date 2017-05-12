Харийс Витолиньш: Со словаками Мозякин точно не сыграет

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил что капитан нашей команды Сергей Мозякин не примет участия в поединке против словаков.

- Сергей Мозякин матч со сборной Словакии уже точно пропустит, - заявил Витолиньш в пятницу после тренировки нашей команды.

- А в дальнейшем вы на него рассчитываете?

- Пока трудно сказать. У Сергея, как вы уже знаете, были осложнения после травмы в матче с немцами. И на данный момент прогноз такой… (Витолиньш сделал паузу. И по его мимике можно было понять, что прогноз неутешительный. – Прим. Ред.). Врачи должны определиться. Посмотрят Сергея еще раз на тестах. В ближайшие дни все станет ясно.

Напомним, что завтра сборная России встретится с командой Словакии. Пока наша команда лидирует в группе «А», одержав четыре победы в четырех матчах.