Кирилл Капризов: Чемпионат мира – очень крутой турнир. Скорости здесь выше, чем в КХЛ

Форвард сборной России Кирилл Капризов оценил уровень чемпионата мира.

- Вот вы смотрите на соперников вроде Италии и Дании. Уровень чемпионата мира выше, чем в КХЛ?

- Мог бы четко сказать, если бы сам играл. А так думаю, что чемпионат мира – очень крутой турнир, и скорости здесь быстрее, - сказал Капризов.

Напомним, завтра сборная России на чемпионате мира сыграет со сборной Словакии.