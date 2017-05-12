Кирилл Капризов: Чемпионат мира – очень крутой турнир. Скорости здесь выше, чем в КХЛ
Форвард сборной
России Кирилл Капризов оценил уровень чемпионата мира.
- Вот вы смотрите на соперников вроде
Италии и Дании. Уровень чемпионата мира выше, чем в КХЛ?
- Мог бы четко сказать, если бы сам играл. А так
думаю, что чемпионат мира – очень крутой турнир, и скорости здесь быстрее, -
сказал Капризов.
Напомним, завтра сборная России на чемпионате мира
сыграет со сборной Словакии.
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