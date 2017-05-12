Вратарь сборной Швеции Лундквист дебютирует на ЧМ-2017 в матче с Данией
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг сообщил, что голкипер «Тре Крунур» Хенрик Лундквист проведет первый матч на чемпионате мира-2017 против команды Дании.
Ранее стало известно, что Лундквист, выбывший вместе с «Рейнджерс» из борьбы за Кубок Стэнли, присоеднится к шведской команде.
«Лундквист приедет завтра. Мы рассчитываем, что он сыграет уже против команды Дании в воскресенье», - сказал Гренборг.
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