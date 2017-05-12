«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Матч 1/4 финала
плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча - 84:79 в пользу «Локомотива-Кубани».
В составе
победителей самым результативным стал Тэйлор Рочести, который набрал 21 очко. У
УНИКСа 16 очков набрал Кит Лэнгфорд. «Локомотив-Кубань» выиграл серию со счетом
3-1 и вышел в полуфинал, где сыграет с ЦСКА
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Счет в серии – 1-3
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 79:84
Место и дата
12 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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