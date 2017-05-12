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Роман Дворянкин: Средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяц

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о зарплатах в организации.

«Я не могу раскрывать детальные условия контрактов, но средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяц. Конечно, это несопоставимо с классическим спортом на уровне премьер-лиги или европейских топ-чемпионатов и американских лиг. Но это очень хорошие деньги по сравнению со средней зарплатой в России и Украине, откуда много наших игроков.

В остальном условия простые. Наш польский состав, например, – довольно возрастной, там одни профессионалы, они тренируются, как правило, из дома. Они давно играют вместе, и если они будут больше времени проводить рядом, то просто устанут друг от друга. Они как Rolling Stones у нас – собираются вместе и все делают круто.

У состава по «Лиге легенд» и «Доте» есть дома, в которых они проводят основное время. У них есть свежий воздух, быстрый интернет для игр, хорошие условия для сна и базовые вещи для физической активности: беговая дорожка, гантели, бассейн. Еще с ними живет повар, который готовит им еду.

Да, призовые за победы есть, и это основной источник заработка для игроков. Призовые почти полностью идут ребятам, организация берет небольшой процент, причем с годами этот процент уменьшается.

Наш состав по Counter-Strike за 2017 год выиграл около миллиона долларов до вычета налогов. Получается, что каждый из пяти игроков получил порядка 150 тысяч долларов после всех расходов. Это сумма за несколько месяцев.

Плюс потихонечку к спортсменам начинают приходить персональные спонсоры. Контракты пока не очень большие, но такие сделки есть. Индустрия только в начале процесса: например, в футболе экипировочные компании подписывают индивидуальные контракты с игроками, у нас такая же история с производителями периферии. В Польше один из местных интернет-операторов подписал на днях соглашения с тремя нашими спортсменами».

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