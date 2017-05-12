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Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

1. Определился главный арбитр финального матча Лиги чемпионов. Им стал немец Феликс Брых. Напомним, что в финале сыграют «Ювентус» и «Реал».

2. ЦСКА уверенно обыграл «Арсенал» в чемпионате России.

3. В следующем году КХЛ проведет Неделю звезд хоккея в Астане.

4. Австралиец Юэн выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия».

5. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Текст дня: Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнут

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