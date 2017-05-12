Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня

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«Русским очень не повезло, что Брых не назначил пенальти» Зарубежная пресса после матча чемпионата мира между сборными Бельгии и России (1:0) почти единодушно критикует бельгийцев и сетует на судейскую ошибку. Особое мнение, как всегда, только у англичан.

Урс Майер: Я бы не стал винить Брыха за неназначенный пенальти Бывший швейцарский арбитр, а ныне эксперт Урс Майер прокомментировал действия немецкой бригады судей во главе с Феликском Брыхом в матче ЧМ-2014 Бельгия – Росиия (1:0).

Экс-арбитр Урс Майер: К Брыху не может быть претензий по пенальти Экс-арбитр Урс Майер в интервью немецкому телеканалу ZDF дал оценку спорному эпизоду в первом тайме матча Бельгия – Россия (1:0), когда арбитр Феликс Брых мог поставить пенальти в ворота Бельгии за фол Тоби Алдервейрельда на Максиме Канунникове в штрафной.

Сорвать надежду. Как сборная России по ошибке ушла с поля на 80 минуте Сборная России сегодня проиграла Бельгии в матче группового этапа чемпионата мира (0:1). Sovsport.ru пытается не страдать.

Кларенс Зеедорф: Судья должен был ставить пенальти в пользу русских Бывший главный тренер «Милана» заявил, что арбитр Феликс Брых должен был назначать пенальти в матче группового этапа чемпионата мира Бельгия – Россия.

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