Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня
«Советский спорт»
представляет вам краткий обзор главных новостей дня.
1. Определился
главный арбитр финального матча Лиги чемпионов. Им стал немец Феликс Брых.
Напомним, что в финале сыграют «Ювентус» и «Реал».
2. ЦСКА уверенно обыграл «Арсенал» в чемпионате России.
3. В следующем
году КХЛ проведет Неделю звезд хоккея в Астане.
4. Австралиец Юэн
выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия».
5. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.
Текст дня: Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнут
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически