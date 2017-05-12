Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал»
ЦСКА дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.
В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».
Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.
В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция