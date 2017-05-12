Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА3 : 0Арсенал Тула
Хоккей  Дания2 : 2Германия
Футбол  Эвертон0 : 0Уотфорд
Теннис  Кузнецова4:6, 4:3Младенович
Хоккей  Франция2 : 1Белоруссия
Футбол  Вест Бромвич0 : 0Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возьмите Чалова на Кубок конфедераций! Как ЦСКА разгромил «Арсенал»Возьмите Чалова на Кубок конфедераций! Как ЦСКА разгромил «Арсенал»На полупустом стадионе ЦСКА разгромил «Арсенал», а главным героем матча стал 19-летний Чалов, забивший два гола и заработавший пенальти.«Локомотив» расторг контракт со ШкулетичемПрезидент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб расторг контракт с нападающим Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон.Сергей Кирьяков: Готов повторить: не хочу, чтобы Сельдяков судил в РФПЛГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Виктор Гончаренко: Это был тот случай, когда мы получали удовольствие от футболаГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.ЦСКА - «Арсенал» (3:0). Все голы матча (видео)Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал».РФПЛ. 28-й тур. ЦСКА обыграл «Арсенал» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Андрей Каряка: Евсеев - молодец! Здорово начал в «Текстильщике»Тренер «Амкара» Андрей Каряка - о своем будущем.Андрей Каряка: «Зенит» образца первого круга произвел самое большое впечатление в сезонеТренер «Амкара» Андрей Каряка - о том, за счет чего «Спартак» лидирует в РФПЛ.«Тосно» хочет заявить пермский стадион «Звезда» как запасной в РФПЛНовичок российской премьер-лиги «Тосно» хочет заявить стадион пермского «Амкара» «Звезда» в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.ЦСКА - «Арсенал». ОнлайнМатч 28-го тура чемпионата России ЦСКА - «Арсенал» на сайте «Советского спорта».Два взгляда на шансы «Зенита». Гонка за золотом, 28-й тур РФПЛДва взгляда на шансы «Зенита». Гонка за золотом, 28-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Алан Чочиев: Если бы у «Зенита» было больше фарта – они могли бы стать чемпионамиПолузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 28-м туре РФПЛ.ЦСКА назвал состав на матч с «Арсеналом»Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».Федор Чалов: Есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступитьсяНападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.Александр Бубнов: ЦСКА обыграет «Арсенал» со счетом 2:0Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом».Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Арсеналом»Сегодня ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в матче 28-го тура чемпионата России. Букмекеры считают московских армейцев явными фаворитами матча.Дмитрий Лоськов – болельщикам «Локо»: Приходите на матч с «Оренбургом», это очень важно для меняПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов обратился к болельщикам столичного клуба в преддверии матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Напомним, игра состоится 13 мая на стадионе «Локомотива» и стартует в 19:30 мск.Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибкуНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».Валерий Рейнгольд: ЦСКА победит «Арсенал»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Арсенал».
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Хоккей
Тренерский штаб национальной сборной заявил Валерия Ничушкина
Хоккей
Харийс Витолиньш: Со словаками Мозякин точно не сыграет
Хоккей
Бывший наставник СКА Занатта вошел в тренерский штаб ХК «Сочи»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Федор Чалов
Федор Чаловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости