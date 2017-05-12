Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Арсенал»

ЦСКА дома обыграл «Арсенал» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».