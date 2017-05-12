Кирилл Капризов: Сборная России играет здорово

Форвард сборной России Кирилл Капризов оценил выступление команды на чемпионате мира.

- Вы смотрели все матчи. Как вам показалась сборная России со стороны?

- Парни играют очень здорово, нет ни одного поражения. Все матчи проходят на хорошем уровне. Только во встрече с Данией долго не могли забить, но потом быстренько забили три гола за 70 секунд, - сказал Капризовю

Напомним, завтра сборная России на чемпионате мира сыграет со сборной Словакии.