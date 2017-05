Миральяс продлил контракт с «Эвертоном» (фото)

Полузащитник Кевин Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном», сообщает официальный твиттер клуба из Ливерпуля.

Соглашение мерсисайдцев с 29-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2020 года.

Напомним, в «Эвертон» Миральяс перешел летом 2012 года из «Олимпиакоса».

В нынешнем сезоне он в 33 матчах чемпионата Англии забил четыре мяча отдал четыре голевые передачи.

😀 | Another day, another suit. Looking good, Kev! Here's to the next three years. #EFC pic.twitter.com/b9rvyrc4bi