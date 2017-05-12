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Миральяс продлил контракт с «Эвертоном» (фото)

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Полузащитник Кевин Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном», сообщает официальный твиттер клуба из Ливерпуля.

Соглашение мерсисайдцев с 29-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2020 года.

Напомним, в «Эвертон» Миральяс перешел летом 2012 года из «Олимпиакоса».

В нынешнем сезоне он в 33 матчах чемпионата Англии забил четыре мяча  отдал четыре голевые передачи.

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