Миочич перевесил дос Сантоса на полкилограмма перед очным поединком на UFC 211
12 мая прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 211.
В главном поединке бойцовского шоу чемпион организации Стипе Миочич проведет бой против Джуниора дос Сантоса.
Американец показал на весах 111,6 кг, а бразилец — 111,1 кг.
Напомним, что турнир UFC 211 состоится рано утром в воскресенье по московскому времени.
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