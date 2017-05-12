Виктор Гончаренко: Это был тот случай, когда мы получали удовольствие от футбола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это был тот самый случай, когда мы получали удовольствие от игры, особенно во втором тайме. Думаю, она понравилась болельщикам. Повреждение Чалова? Ничего серьезного. Он большой объем работы проделал. Может, он еще не готов так играть 90 минут», - сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».