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Виктор Гончаренко: Это был тот случай, когда мы получали удовольствие от футбола

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это был тот самый случай, когда мы получали удовольствие от игры, особенно во втором тайме. Думаю, она понравилась болельщикам. Повреждение Чалова? Ничего серьезного. Он большой объем работы проделал. Может, он еще не готов так играть 90 минут», - сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

 В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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