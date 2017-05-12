Евгений Пашутин: У УНИКСА в этом году не было чемпионской команды

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подвел итог выступления команды в сезоне.

Сегодня в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ казанцы дома уступили «Локомотиву-Кубани» (79:84), в результате чего счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу краснодарцев.

«Сказал спасибо ребятам за сезон. У нас в этом году не было чемпионской команды. Много звезд, но мы не сплотились, не стали теми, кто был бы друг за друга, умирал бы за себя. Это мое поражение. Это моя вина. Мы не смогли сделать экстра в серии. Не сделали дополнительный шаг для победы», - сказал Пашутин.

Соперником «Локомотива-Кубани» по полуфиналу станет ЦСКА. За вторую путевку в финал поборются «Химки» и петербургский «Зенит».