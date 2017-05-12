Сергей Кирьяков: Готов повторить: не хочу, чтобы Сельдяков судил в РФПЛ

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Мы чересчур много ошибок допускали. Когда мячом овладевали, не могли им распорядиться, был технический брак. Слишком медленно работали с мячом, игроки ЦСКА нас быстро накрывали.

Тенденция с этим судьей (Владимиром Сельдяковым), который ставит пенальти в наши ворота. После матча с «Оренбургом» я говорил, что не хочу, чтобы этот судья судил в РФПЛ. Могу сейчас только подписаться под этим

Уровень ЦСКА приличный, тяжело против них играть. В двух последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков.

У Габулова проблемы с коленом. Надеюсь, что к следующему матчу будет готов. Наш медицинский штаб работает над этим», - сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».