Сергей Кирьяков: Готов повторить: не хочу, чтобы Сельдяков судил в РФПЛ
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился
впечатлениями после матча против ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Напомним,
что его команда уступила со счетом 0:3.
«Мы чересчур много ошибок допускали. Когда мячом
овладевали, не могли им распорядиться, был технический брак. Слишком медленно
работали с мячом, игроки ЦСКА нас быстро накрывали.
Тенденция с этим судьей (Владимиром Сельдяковым), который
ставит пенальти в наши ворота. После
матча с «Оренбургом» я говорил, что не хочу, чтобы этот судья судил в РФПЛ. Могу
сейчас только подписаться под этим
Уровень ЦСКА приличный, тяжело против них играть. В двух
последних играх мы должны сделать все, чтобы набрать максимум очков.
У Габулова проблемы с коленом. Надеюсь, что к
следующему матчу будет готов. Наш медицинский штаб работает над этим», - сказал
Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».
В
составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор
Чалов (41-я и 53-я).
Красно-синие
набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на
четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».
Туляки
с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.
В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция