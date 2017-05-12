Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в Риме

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Риме (Италия). Свою соперницу узнала российская теннисистка Мария Шарапова.

В первом круге Шарапова сыграет с представительницей США Кристиной Макхэйл. Также стали известны результаты жеребьевки и для других россиянок. Анастасия Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур, Екатерина Макарова – с итальянкой Робертой Винчи.

Дарье Касаткиной будет противостоять чешка Барбора Стрыцова, Елена Веснина сыграет с победительницей квалификации. Светлана Кузнецова вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай).