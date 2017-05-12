Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в Риме
Состоялась жеребьевка турнира WTA в Риме (Италия). Свою соперницу узнала российская теннисистка Мария
Шарапова.
В первом круге Шарапова сыграет с представительницей
США Кристиной Макхэйл. Также стали известны результаты жеребьевки и для других
россиянок. Анастасия Павлюченкова сыграет с австралийкой Самантой Стосур,
Екатерина Макарова – с итальянкой Робертой Винчи.
Дарье Касаткиной будет противостоять чешка Барбора
Стрыцова, Елена Веснина сыграет с победительницей квалификации. Светлана
Кузнецова вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай).
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