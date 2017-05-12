Валттери Боттас: Кажется, наши новинки работают

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что он показал второе время в обоих сессиях.

«Сегодняшний день был важным для нас, учитывая, что мы представили большой пакет обновлений машины. Мы должны были оценить, работают ли новинки, и кажется, что они действительно работают. Пока слишком рано говорить о том, в какой форме мы находимся, но всё функционирует хорошо.

Всегда приятно успешно начать гоночный уик-энд, но главное это всё-таки суббота и воскресенье. Как и всегда, мы будем упорно трудиться, чтобы добиться от машины еще большего», - цитирует Боттаса Autosport.

Гран-при Испании

Вторая свободная практика