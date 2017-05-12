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Валттери Боттас: Кажется, наши новинки работают

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что он показал второе время в обоих сессиях.

«Сегодняшний день был важным для нас, учитывая, что мы представили большой пакет обновлений машины. Мы должны были оценить, работают ли новинки, и кажется, что они действительно работают. Пока слишком рано говорить о том, в какой форме мы находимся, но всё функционирует хорошо.

Всегда приятно успешно начать гоночный уик-энд, но главное это всё-таки суббота и воскресенье. Как и всегда, мы будем упорно трудиться, чтобы добиться от машины еще большего», - цитирует Боттаса Autosport.

Гран-при Испании

Вторая свободная практика

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,802 (39 кругов)
  2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,090 (38)
  3. Кими Райкконен («Феррари») +0,310 (34)
  4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,418 (36)
  5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,636 (29)
  6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,783 (35)
  7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,885 (40)
  8. Джолион Палмер («Рено») +1,190 (43)
  9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,213 (38)
  10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,463 (34)
  11. Ромен Грожан («Хаас») +1,569 (36)
  12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,718 (37)
  13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,891 (36)
  14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,920 (32)
  15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,205 (32)
  16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,280 (37)
  17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,419 (35)
  18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,434 (27)
  19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,797 (31)
  20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,275 (21)

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