Сергей Сироткин: В этом сезоне я еще не раз буду участвовать в пятничных тренировках
Российский
тест-пилот команды «Рено» Сергей Сироткин поделился впечатлениями после участия
в пятничной тренировке на Гран-при Испании. Он отметил, что еще будет принимать
участие в свободных практиках в текущем сезоне.
Отметим, что из-за
технических проблем на первой тренировке Сироткин смог проехать только 10
кругов.
«По крайней мере это
больше, чем в Сочи, хоть удалось немного вспотеть. В команде пока ничего не
говорят, мы лишь знаем, что была утечка воды, причем непосредственно из блока
мотора, так что это невозможно быстро устранить.
Я буду участвовать по ходу
этого сезона еще не раз, могу сказать точно, но вот где и когда – пока не могу
сообщить. Если честно, я и сам до конца не знаю», - цитирует Сироткина Autosport со ссылкой на эфир «Матч ТВ».