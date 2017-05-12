Сергей Сироткин: В этом сезоне я еще не раз буду участвовать в пятничных тренировках

Российский тест-пилот команды «Рено» Сергей Сироткин поделился впечатлениями после участия в пятничной тренировке на Гран-при Испании. Он отметил, что еще будет принимать участие в свободных практиках в текущем сезоне.

Отметим, что из-за технических проблем на первой тренировке Сироткин смог проехать только 10 кругов.

«По крайней мере это больше, чем в Сочи, хоть удалось немного вспотеть. В команде пока ничего не говорят, мы лишь знаем, что была утечка воды, причем непосредственно из блока мотора, так что это невозможно быстро устранить.

Я буду участвовать по ходу этого сезона еще не раз, могу сказать точно, но вот где и когда – пока не могу сообщить. Если честно, я и сам до конца не знаю», - цитирует Сироткина Autosport со ссылкой на эфир «Матч ТВ».