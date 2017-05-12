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Виктор Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, на Дзагоева рассчитываем в следующем матче.

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» (3:0) в 28-м туре чемпионата России. Также он рассказал о кадровых проблемах команды.

— Думаю, мы получали удовольствие от того, что делали на поле. Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Игра после гола изменилась. Если имеешь большое преимущество и забиваешь, то выбиваешь почву из-под ног у соперника. Второй гол решил исход встречи. Мы правильно атаковали и прерывали контратаки соперника. Мне эта игра доставила удовольствие.

— Что с Федором Чаловым?
— Ничего серьезного. К следующей игре будет готов.

— Как в целом оцените игру Чалова? Он оба гола забил в одно касание. Можно ли сказать, что это именно игрок одного касания?
— В штрафной обычно не дают делать больше касаний. Сложно оценивать молодого игрока в отрыве от команды. Правильно располагается, и соответственно голы приходят.

— Чалов перед матчем сказал, что у него есть предчувствие, что «Зенит» может оступиться. Есть ли оно у вас?
— Если мы выигрываем, обращать внимание на «Зенит» не нужно. У нас больше очков, мы впереди. Нам надо смотреть на то, как сами сыграем с «Рубином», а не на матчи питерцев.

— Рассчитываете ли на Дзагоева до окончания сезона?
— Рассчитываем, что Дзагоев уже в следующей игре сможет выйти на поле. Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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