Виктор Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, на Дзагоева рассчитываем в следующем матче.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» (3:0) в 28-м туре чемпионата России. Также он рассказал о кадровых проблемах команды.

— Думаю, мы получали удовольствие от того, что делали на поле. Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Игра после гола изменилась. Если имеешь большое преимущество и забиваешь, то выбиваешь почву из-под ног у соперника. Второй гол решил исход встречи. Мы правильно атаковали и прерывали контратаки соперника. Мне эта игра доставила удовольствие.



— Что с Федором Чаловым?

— Ничего серьезного. К следующей игре будет готов.



— Как в целом оцените игру Чалова? Он оба гола забил в одно касание. Можно ли сказать, что это именно игрок одного касания?

— В штрафной обычно не дают делать больше касаний. Сложно оценивать молодого игрока в отрыве от команды. Правильно располагается, и соответственно голы приходят.



— Чалов перед матчем сказал, что у него есть предчувствие, что «Зенит» может оступиться. Есть ли оно у вас?

— Если мы выигрываем, обращать внимание на «Зенит» не нужно. У нас больше очков, мы впереди. Нам надо смотреть на то, как сами сыграем с «Рубином», а не на матчи питерцев.



— Рассчитываете ли на Дзагоева до окончания сезона?

— Рассчитываем, что Дзагоев уже в следующей игре сможет выйти на поле. Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.