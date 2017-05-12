Виктор Гончаренко: Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, на Дзагоева рассчитываем в следующем матче.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился
впечатлениями после матча против «Арсенала» (3:0) в 28-м туре чемпионата
России. Также он рассказал о кадровых проблемах команды.
— Думаю, мы получали удовольствие от того, что делали на
поле. Важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника. Игра после
гола изменилась. Если имеешь большое преимущество и забиваешь, то выбиваешь
почву из-под ног у соперника. Второй гол решил исход встречи. Мы правильно
атаковали и прерывали контратаки соперника. Мне эта игра доставила удовольствие.
— Что с Федором Чаловым?
— Ничего серьезного. К следующей игре будет готов.
— Как в целом оцените игру Чалова? Он оба гола забил в одно касание. Можно ли сказать, что это именно игрок одного касания?
— В штрафной обычно не дают делать больше касаний. Сложно оценивать молодого игрока в отрыве от команды. Правильно располагается, и соответственно голы приходят.
— Чалов перед матчем сказал, что у него есть предчувствие, что «Зенит» может оступиться. Есть ли оно у вас?
— Если мы выигрываем, обращать внимание на «Зенит» не нужно. У нас больше очков, мы впереди. Нам надо смотреть на то, как сами сыграем с «Рубином», а не на матчи питерцев.
— Рассчитываете ли на Дзагоева до окончания сезона?
— Рассчитываем, что Дзагоев уже в следующей игре сможет выйти на поле. Алексей Березуцкий, думаю, выбыл до конца сезона.
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция