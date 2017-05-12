Роман Бабаев: Пока не могу однозначно сказать, останется ли Ионов в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение о подписание полноценного контратака с полузащитником Алексеем Ионовым зависит от ряда факторов.
Ионов в июне перешел из московского «Динамо» в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2016/17 c правом последующего выкупа.
«По Ионову не готов сейчас дать окончательный ответ. Будет многое зависеть от итогового места в чемпионате, от ситуации с Тошичем. Поэтому пока не могу однозначно сказать, останется он или нет», - сказал Бабаев.
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