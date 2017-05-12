Роман Бабаев: Пока не могу однозначно сказать, останется ли Ионов в ЦСКА

Виктор Гончаренко: Это был тот случай, когда мы получали удовольствие от футбола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.