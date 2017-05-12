Кими Райкконен: Сегодняшний день оказался трудным

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что он занял третье место в обоих сессиях.

«Сегодняшний день оказался трудным. Все столкнулись со сложными условиями, особенно под конец.

Вообще это нормальная ситуация, когда в дни Гран-при трасса становится скользкой и трудной, в отличие от предсезонных тестов. Да, было непросто, но мы многое проверили, так что посмотрим, к какому результату это приведет завтра», - цитирует Райкконена Autosport.

Гран-при Испании

Вторая свободная практика