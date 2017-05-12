Кими Райкконен: Сегодняшний день оказался трудным
Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился
впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Испании. Напомним, что
он занял третье место в обоих сессиях.
«Сегодняшний день оказался трудным. Все столкнулись со
сложными условиями, особенно под конец.
Вообще это нормальная ситуация, когда в дни Гран-при
трасса становится скользкой и трудной, в отличие от предсезонных тестов. Да,
было непросто, но мы многое проверили, так что посмотрим, к какому результату
это приведет завтра», - цитирует Райкконена Autosport.
Гран-при Испании
Вторая свободная практика
- Льюис
Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,802 (39 кругов)
- Валттери
Боттас («Мерседес») +0,090 (38)
- Кими
Райкконен («Феррари») +0,310 (34)
- Себастьян
Феттель («Феррари») +0,418 (36)
- Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0,636 (29)
- Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +0,783 (35)
- Нико
Хюлькенберг («Рено») +0,885 (40)
- Джолион
Палмер («Рено») +1,190 (43)
- Фелипе
Масса («Уильямс») +1,213 (38)
- Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1,463 (34)
- Ромен
Грожан («Хаас») +1,569 (36)
- Эстебан
Окон («Форс-Индия») +1,718 (37)
- Стоффель
Вандорн («Макларен») +1,891 (36)
- Серхио
Перес («Форс-Индия») +1,920 (32)
- Кевин
Магнуссен («Хаас») +2,205 (32)
- Маркус
Эрикссон («Заубер») +2,280 (37)
- Ланс
Стролл («Уильямс») +2,419 (35)
- Даниил
Квят («Торо Россо») +2,434 (27)
- Паскаль
Верляйн («Заубер») +2,797 (31)
- Фернандо
Алонсо («Макларен») +3,275 (21)
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