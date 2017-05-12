Габулов получил травму колена в матче с ЦСКА

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, почему после первого тайма матча с ЦСКА вратарь Владимир Габулова не вышел на поле, а его место занял Михаил Левашов.

Напомним, туляки в выездной встрече 28-го тура чемпионата России крупно уступили армейцам со счетом 0:3.

«Габулов получил травму колена, не мог продолжить игру. Сейчас нам важно восстановить его к оставшимся двум матчам», - сказал Кирьяков.

После 28 туров «Арсенал» расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице с 24 баллами. В следующем туре туляки сыграют на домашней арене с пермским «Амкаром» 17 мая.