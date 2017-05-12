Габулов получил травму колена в матче с ЦСКА
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, почему после первого тайма матча с ЦСКА вратарь Владимир Габулова не вышел на поле, а его место занял Михаил Левашов.
Напомним, туляки в выездной встрече 28-го тура чемпионата России крупно уступили армейцам со счетом 0:3.
«Габулов получил травму колена, не мог продолжить игру. Сейчас нам важно восстановить его к оставшимся двум матчам», - сказал Кирьяков.
После 28 туров «Арсенал» расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице с 24 баллами. В следующем туре туляки сыграют на домашней арене с пермским «Амкаром» 17 мая.
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция