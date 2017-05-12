Андрей Семенов: «Зенит» нас ничем не удивил

Защитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 27-го тура РФПЛ (1:0).

– «Зенит» удалось обыграть за счет самоотдачи, командных действий. Все получилось так, как тренер и говорил перед матчем. Все отработали, поэтому победа заслуженная. «Зенит» ничем не удивил. Знали, как он действует, – сказал Семенов в интервью для программы «8-16» на телеканале «Наш Футбол».

Напомним, «Терек» победил «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Аблая Мбенга. Игра проходила на стадионе «Санкт-Петербург», где летом состоятся четыре матча Кубка конфедераций.

Грозненцы с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. Петербургский клуб идет третьим, имея в активе 52 очка.

Следующий матч подопечные Рашида Рахимова проведут 14 мая в Томске против «Томи». «Зенит» днем ранее встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

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