Роман Бабаев: Очень надеюсь, что Чалов закрепится в основном составе
Генеральный директор
ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что Федор Чалов закрепится в основном
составе. Напомним, что Чалов сделал дубль в матче 28-го тура чемпионата России
против «Арсенала» (3:0).
«Думаю, что пока
преждевременно это говорить, Федя пока в самом начале пути. Переоценивать
сегодняшний результат не стоит. Очень надеюсь, что он закрепится в основном
составе, как и другие молодые игроки, которые выходили сегодня на поле. Можно
только пожелать удачи и потребовать ни в коем случае не снижать требования к
себе», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».
В
составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор
Чалов (41-я и 53-я).
Красно-синие
набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на
четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».
Туляки
с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.
В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция