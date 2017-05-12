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Роман Бабаев: Очень надеюсь, что Чалов закрепится в основном составе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что Федор Чалов закрепится в основном составе. Напомним, что Чалов сделал дубль в матче 28-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:0).

«Думаю, что пока преждевременно это говорить, Федя пока в самом начале пути. Переоценивать сегодняшний результат не стоит. Очень надеюсь, что он закрепится в основном составе, как и другие молодые игроки, которые выходили сегодня на поле. Можно только пожелать удачи и потребовать ни в коем случае не снижать требования к себе», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».

В составе армейцев отличились Бибрас Натхо (31-я минута - с пенальти) и Федор Чалов (41-я и 53-я).

Красно-синие набрали 56 очков и по-прежнему занимают второе место, опережая «Зенит» на четыре балла. У питерцев в запасе гостевая игра с «Крыльями Советов».

Туляки с 24 очками остались на 15-й, предпоследней строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 мая сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» в тот же день примет «Амкар».

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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