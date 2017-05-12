Сборная Белоруссии набрала первое очко на чемпионате мира, уступив по буллитам Франции

Сборная Белоруссии уступила команде Франции (3:4 Б.) на групповом этапе чемпионата мира.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. У Белоруссии отличились Александр Павлович, Егор Шарангович и Александр Кулаков, у Франции - Саша Трей, Дамьен Флери и Пьер-Эдуард Бельмар.

В серии буллитов победу Франции принесли два точных броска Стефана Да Косты.

Белорусы набрали первое очко на турнире и на данный момент они занимают седьмое место в группе В. Французы с семью очками - на четвертой строчке.

13 мая Белоруссия сыграет со Словенией, а Франция днем позже встретится с Чехией.