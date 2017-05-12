Сборная Белоруссии набрала первое очко на чемпионате мира, уступив по буллитам Франции
Сборная Белоруссии уступила команде Франции (3:4 Б.) на групповом этапе чемпионата мира.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. У Белоруссии отличились Александр Павлович, Егор Шарангович и Александр Кулаков, у Франции - Саша Трей, Дамьен Флери и Пьер-Эдуард Бельмар.
В серии буллитов победу Франции принесли два точных броска Стефана Да Косты.
Белорусы набрали первое очко на турнире и на данный момент они занимают седьмое место в группе В. Французы с семью очками - на четвертой строчке.
13 мая Белоруссия сыграет со Словенией, а Франция днем позже встретится с Чехией.
Матч
Франция - Белоруссия - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Трей (Ро, да Коста Т.), 12:29 (1:0). Флери (да Коста С., Руссель), 20:54 (2:0 - бол.). Павлович (Воробей, Шарангович), 26:40 (2:1). Шарангович (Лингле), 37:47 (2:2). Кулаков (Костицын С., Воробей), 41:20 (2:3 - бол.). Бельмар (да Коста С.), 52:35 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 4:3.
Место и дата
12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция