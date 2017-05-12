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Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Светланой Кузнецовой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (4) в пользу Младенович.

Матч продолжался один час и 43 минуты. Кузнецова сделала пять эйсов при четырех у соперницы. Обе теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.

В финале Младенович сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/2 финала

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Младенович К. (Франция) - 4:6, 6:7

Место и дата

12 мая 21:10, , Онлайн-трансляция

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