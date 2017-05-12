Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира в Мадриде
Светланой Кузнецовой и
француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки.
Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (4) в
пользу Младенович.
Матч продолжался один час
и 43 минуты. Кузнецова сделала пять эйсов при четырех у соперницы. Обе
теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.
В финале Младенович
сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Младенович К. (Франция) - 4:6, 6:7
Место и дата
12 мая 21:10, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически