Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм- : -Нэшвилл
Футбол  Амкар- : -Спартак
Теннис  Надаль- : -Джокович
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Крылья Советов- : -Зенит
Хоккей  Россия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Германия в овертайме уступила Дании на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Дании и  Германии завершился победой датчан в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Дании.

В составе сборной Германии отличились Патрик Раймер и Брукс Мацек. У Дании забивали Фредерик Сторм, Мортен Поульсен и Петер Регин, в активе которого решающая шайба в овертайме.

Дания набрала четыре очка и занимает шестое место в группе А. У Германии шесть очков и пятое место.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

Группа А

5-й тур

Матч

Дания - Германия - 3:2 О.Т. (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Раймер (Зайденберг Д., Элиз), 8:26 (0:1). Мацек (Зайденберг Я., Каун), 9:43 (0:2). Сторм (Якобсен, Кристенсен Э.), 16:09 (1:2). Поульсен (Кристенсен М.), 16:34 (2:2). Регин (Дам, Элерс), 61:40 (3:2).

Место и дата

12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ по хоккею 2017. Швеция разгромила Италию, Чехия выиграла у Словении и другие матчиВсе матчи чемпионата мира по хоккею на сайте «Советского спорта».Ничушкин, а не Капризов в сборной?! Почему Олег Знарок потряс своим решениемНичушкин, а не Капризов в сборной?! Почему Олег Знарок потряс своим решениемПоказалось, что Кирилл Капризов может сыграть на этом чемпионате мира. Но молодого форварда решили не вносить в заявку сборной России…Кирилл Капризов: Сборная России играет здоровоФорвард сборной России Кирилл Капризов оценил выступление команды на чемпионате мира.Вратарь сборной Швеции Лундквист дебютирует на ЧМ-2017 в матче с ДаниейГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг сообщил, что голкипер «Тре Крунур» проведет первый матч на чемпионате мира-2017 против команды Дании.Кирилл Капризов: Чемпионат мира – очень крутой турнир. Скорости здесь выше, чем в КХЛФорвард сборной России Кирилл Капризов оценил уровень чемпионата мира.Тренерский штаб национальной сборной заявил Валерия НичушкинаТренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав сборной России нападающего Валерия Ничушкина.Харийс Витолиньш: Со словаками Мозякин точно не сыграетТренер сборной России Харийс Витолиньш заявил что капитан нашей команды Сергей Мозякин не примет участия в поединке против словаков.Кирилл Капризов: Играть со словаками готов, с физикой все в порядке (видео)Кирилл Капризов: Играть со словаками готов, с физикой все в порядке (видео)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России пообщался с форвардом Кириллом Капризовым.Харийс Витолиньш: Насчет Капризова в штабе сборной есть разные мненияХарийс Витолиньш: Насчет Капризова в штабе сборной есть разные мненияТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, как наша команда собирается играть против словаков и прояснил ситуацию с дозаявкой.Виктор Раск: С Лундквистом сборная Швеции будет намного сильнееНападающий сборной Швеции Виктор Раск прокомментировал новость о том, что скоро к команде присоединится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.Харийс Витолиньш: Капризову надо почувствовать атмосферу сборнойТренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал появление Кирилла Капризова на тренировке сборной России.Роман Горак: Матч со Словенией был из тех, где важно победить без стрессаНападающий сборной Чехии Роман Горак прокомментировал победу над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.Швеция разгромила Италию на чемпионате мираМатч чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Италии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:1 в пользу сборной Швеции.Дубль Горака помог Чехии обыграть СловениюСборная Чехии взяла верх над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.Александр Лукашенко: Мы начинаем капитальную встряску сферы спорта в БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортивную сферу страны ждут серьезные изменения.Борис Майоров: Может, отказ Овечкина пойдет на пользуБорис Майоров: Может, отказ Овечкина пойдет на пользуЭксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит предварительные итоги на экваторе группового раунда.Виктор Хедман: С Лундквистом шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира увеличатсяЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман после матча чемпионата мира с Латвией (2:0) высказался о приезде в команду голкипера «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.Анонс дня на ЧМ-2017. Дания – Германия, Франция – Белоруссия и другие матчиАнонс дня на ЧМ-2017. Дания – Германия, Франция – Белоруссия и другие матчи«Советский спорт» анонсирует матчи восьмого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.Шопобаев стал генеральным менеджером сборной КазахстанаПрезидент «Барыса» Аскар Шопобаев назначен на пост генерального менеджера сборной Казахстана.Рон Хекстолл: «Филадельфия» хочет видеть Любимова в команде на следующий годГенеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл заявил, что клуб рассчитывает на форварда Романа Любимова в следующем сезоне.
Футбол
«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
Футбол
Сергей Кирьяков: Готов повторить: не хочу, чтобы Сельдяков судил в РФПЛ
Футбол
Виктор Гончаренко: Это был тот случай, когда мы получали удовольствие от футбола
MMA
Миочич перевесил дос Сантоса на полкилограмма перед очным поединком на UFC 211
все новости
Дания
Даниякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости