Германия в овертайме уступила Дании на чемпионате мира
Матч чемпионата мира по
хоккею между сборными Дании и Германии
завершился победой датчан в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу
сборной Дании.
В составе сборной Германии
отличились Патрик Раймер и Брукс Мацек. У Дании забивали Фредерик Сторм, Мортен
Поульсен и Петер Регин, в активе которого решающая шайба в овертайме.
Дания набрала четыре очка
и занимает шестое место в группе А. У Германии шесть очков и пятое место.
Чемпионат мира
Кельн (Германия)
Группа А
5-й тур
Матч
Дания - Германия - 3:2 О.Т. (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Раймер (Зайденберг Д., Элиз), 8:26 (0:1). Мацек (Зайденберг Я., Каун), 9:43 (0:2). Сторм (Якобсен, Кристенсен Э.), 16:09 (1:2). Поульсен (Кристенсен М.), 16:34 (2:2). Регин (Дам, Элерс), 61:40 (3:2).
Место и дата
12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция