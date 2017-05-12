Германия в овертайме уступила Дании на чемпионате мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными Дании и Германии завершился победой датчан в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Дании.

В составе сборной Германии отличились Патрик Раймер и Брукс Мацек. У Дании забивали Фредерик Сторм, Мортен Поульсен и Петер Регин, в активе которого решающая шайба в овертайме.

Дания набрала четыре очка и занимает шестое место в группе А. У Германии шесть очков и пятое место.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

Группа А

5-й тур