«Крылья Советов» отметили свое 75-летие ретро-матчем

Сегодня на самарском стадионе «Металлург» в товарищеском матче встретились звездные ветераны «Крыльев Советов», чтобы на футбольном поле отметить 75-летие клуба.

За команду экс-наставников «Крыльев» Виктора Антиховича и Валерия Богданова выступали «местные» футболисты - жители Самары и Тольятти – Вячеслав Попов, Сергей Чеснакас, Владимир Филиппов, Динар Шарипов, Николай Щукин, Рустям Фахрутдинов, Азгат Галиуллов и другие. Команду «приезжих» в качестве возглавлял комментатор «Матч-ТВ» Евгений Савин, который завтра перед матчем «Крыльев Советов» с «Зенитом» подпишет документы с правительством региона и станет официальным послом Самары на чемпионате мира по футболу-2018. Савин на футбольном поле отметился дублем в составе команды Александра Аверьянова и Владимира Шкребы, за которую также выступали известные в прошлом игроки – Юрий Шишкин, Иржи Ярошик, Евгений Бушманов, Гарник Авалян, Карен Дохоян и другие.

Команда Савина взяла верх со счетом 5:4.

- Всегда рад бывать в Самаре, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей недавней встречи в Лондоне - это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве посла чемпионата мира по футболу, - сказал Савин после матча.

Напомним, что Евгений Савин подписал контракт с «Крыльями Советов» в январе 2008 года, перейдя в самарскую команду из пермского «Амкара». Договор футболиста с «Крыльями» был рассчитан на четыре сезона. За самарский клуб в 2008–2011 гг. он провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал одним из любимцев местных болельщиков за самоотдачу и теплое внимательное отношение к городу.

Кстати, перед завтрашним прямым эфиром матча «Крылья Советов» - «Зенит» на канале «Наш Футбол», который он будет комментировать на пару с Федором Погореловым, Евгений выполнит первый удар по мячу, выйдя на газон «Металлурга».