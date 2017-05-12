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«Эвертон» обыграл «Уотфорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эвертона».

В составе победителей отличился Росс Баркли. «Эвертон» набрал 61 очко и занимает седьмое место. У «Уотфорда» 40 очков и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

Матч

Эвертон - Уотфорд - 1:0 (0:0)

Голы

Баркли 56 (1:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Дэвис, Уильямс Э., Джагелка, Бэйнс, Холгейт (Валенсия, 46), Миральяс (Коне, 86), Баркли (Бэрри, 80), Гуйе, Шнайдерлин, Лукаку

Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Прёдль, Кабаселе (Суньига, 37), Холебас, Янмат, Капу (Ньянг, 81), Дукуре, Бехрами (Амрабат, 71), Дини, Окака Чука

Предупреждения:

нет - Янмат, 39; Бехрами, 39; Холебас, 70

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

12 мая 21:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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