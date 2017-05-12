«Эвертон» обыграл «Уотфорд»
Матч 37-го тура чемпионата
Англии между «Эвертоном» и «Уотфордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Эвертона».
В составе победителей
отличился Росс Баркли. «Эвертон» набрал 61 очко и занимает седьмое место. У «Уотфорда»
40 очков и 15-е место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
37-й тур
Матч
Голы
Баркли 56 (1:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Дэвис, Уильямс Э., Джагелка, Бэйнс, Холгейт (Валенсия, 46), Миральяс (Коне, 86), Баркли (Бэрри, 80), Гуйе, Шнайдерлин, Лукаку
Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Прёдль, Кабаселе (Суньига, 37), Холебас, Янмат, Капу (Ньянг, 81), Дукуре, Бехрами (Амрабат, 71), Дини, Окака Чука
Предупреждения:
нет - Янмат, 39; Бехрами, 39; Холебас, 70
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
12 мая 21:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
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