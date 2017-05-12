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«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно стал чемпионом Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» на выезде взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

Единственный мяч на 83-й минуте забил нападающий гостей Миши Батшуайи. 

Таким образом, команда Антонио Конте набрала 87 очков и за два тура до завершения турнира обеспечила себе итоговое первое место.

Матч

Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)

Голы

Батшуайи 82 (0:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)

Предупреждения:

Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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