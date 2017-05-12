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Виталий Кличко: Когда читаю гонорары игроков НБА, то даже бюджет Киева меркнет перед этими цифрами

Источник:  Федерация баскетбола УкраиныКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что его впечатляют гонорары звезд НБА. Также он считает, что в городе необходимо развивать баскетбол.

«Когда я читаю гонорары игроков НБА, то иногда даже бюджет Киева меркнет перед этими цифрами. Но в силу наших возможностей осуществлять поддержку. Знаю, что в Америке нет ни одного двора, где не стояла бы баскетбольная площадка. Хочу, чтобы в Киеве было так же», – цитирует Кличко сайт Федерации баскетбола Украины.

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