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Марио Фернандес: До пенальти у нас мало что получалось

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«На самом деле, было непросто - все матчи премьер-лиги тяжелые. Наши соперники приезжают за очками, а «Арсенал» борется за то, чтобы избежать вылета. Они приехали бороться. До пенальти у нас мало что получалось, но затем стало полегче, появилось свободное пространство.

Теперь нам необходимо бороться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Обычно не слежу за «Зенитом», но матч с «Тереком» смотрел. Надеялся хотя бы на ничью, поэтому рад, что встреча закончилась победой «Терека», - приводит слова Фернандеса «Р-Спорт».

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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