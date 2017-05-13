Марио Фернандес: До пенальти у нас мало что получалось
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от
победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
«На самом деле, было непросто - все матчи премьер-лиги
тяжелые. Наши соперники приезжают за очками, а «Арсенал» борется за
то, чтобы избежать вылета. Они приехали бороться. До пенальти у нас мало что
получалось, но затем стало полегче, появилось свободное пространство.
Теперь нам необходимо бороться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Обычно не слежу за «Зенитом», но матч с «Тереком» смотрел. Надеялся хотя бы на ничью, поэтому рад, что встреча закончилась победой «Терека», - приводит слова Фернандеса «Р-Спорт».
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция