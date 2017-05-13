Марио Фернандес: До пенальти у нас мало что получалось

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«На самом деле, было непросто - все матчи премьер-лиги тяжелые. Наши соперники приезжают за очками, а «Арсенал» борется за то, чтобы избежать вылета. Они приехали бороться. До пенальти у нас мало что получалось, но затем стало полегче, появилось свободное пространство.

Теперь нам необходимо бороться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Обычно не слежу за «Зенитом», но матч с «Тереком» смотрел. Надеялся хотя бы на ничью, поэтому рад, что встреча закончилась победой «Терека», - приводит слова Фернандеса «Р-Спорт».