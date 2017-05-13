Зоран Тошич: Переговоры по продлению контракта? Нет, не ведутся

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча с «Арсеналом» (3:0) заявил, что переговоры о продлении контракта с ним не ведутся.

«Переговоры по продлению контракта? Нет, не ведутся. Все вопросы к руководству», - приводит слова Тошича «Р-Спорт».