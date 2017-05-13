Зоран Тошич: Переговоры по продлению контракта? Нет, не ведутся
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча с «Арсеналом»
(3:0) заявил, что переговоры о продлении контракта с ним не ведутся.
«Переговоры по продлению контракта? Нет, не ведутся. Все вопросы к руководству», - приводит слова Тошича «Р-Спорт».
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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