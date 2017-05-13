Саша Обрадович: От серии с ЦСКА жду победы
Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович
поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (84:79) и выход в полуфинал
Единой лиг ВТБ.
«Мы заслужили место в полуфинале плей-офф, несмотря на все проблемы, которые у нас были в сезоне. УНИКС играл хорошо, но это спорт, кто-то должен был проиграть.
Чего жду от серии с ЦСКА? Победы», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 79:84
Место и дата
12 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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