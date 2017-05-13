Саша Обрадович: От серии с ЦСКА жду победы

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (84:79) и выход в полуфинал Единой лиг ВТБ.

«Мы заслужили место в полуфинале плей-офф, несмотря на все проблемы, которые у нас были в сезоне. УНИКС играл хорошо, но это спорт, кто-то должен был проиграть.

Чего жду от серии с ЦСКА? Победы», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.