Евгений Пашутин: Нам не хватило духа победителей
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал
поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой лиги
ВТБ.
«Локомотив» победил заслуженно. Но мы ужасно начали, 0:13,
отдали преимущество, недостаточно жестко защищались против Тэйлора Рочести.
Непозволительно так пассивно играть дома. Да, порой нам
удавалась игра в защите, но так нужно было играть все 40 минут, а не 10-20.
Забивали примерно одинаково в этой серии, но много пропускали. 8 минут в
третьей четверти не могли набрать ни одного очка.
Да, в концовке вернулись в игру, сократили отставание до 2 очков… Жизнь продолжается, нельзя опускать голову. В этом сезоне в отличие от прошлого у нас не было чемпионской команды, нам не хватило духа победителей», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 79:84
Место и дата
12 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция