Евгений Пашутин: Нам не хватило духа победителей

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» победил заслуженно. Но мы ужасно начали, 0:13, отдали преимущество, недостаточно жестко защищались против Тэйлора Рочести.

Непозволительно так пассивно играть дома. Да, порой нам удавалась игра в защите, но так нужно было играть все 40 минут, а не 10-20. Забивали примерно одинаково в этой серии, но много пропускали. 8 минут в третьей четверти не могли набрать ни одного очка.

Да, в концовке вернулись в игру, сократили отставание до 2 очков… Жизнь продолжается, нельзя опускать голову. В этом сезоне в отличие от прошлого у нас не было чемпионской команды, нам не хватило духа победителей», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.