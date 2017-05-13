Кит Лэнгфорд: Я разочарован, мы потеряли сезон
Лучший бомбардир УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал
поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой Лиг
ВТБ.
«Я разочарован. Мы потеряли сезон. Да, «Локомотив» хорошая
команда, но мы в первой игре доказали, что не слабее.
Сезон получился очень трудным, что не могло не отразиться в концовке в играх плей-офф. Ждем следующий сезон, надеюсь, он будет для нас лучше. Повторюсь, я очень разочарован», - приводит слова Лэнгфорда официальный сайт казанской команды.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 79:84
Место и дата
12 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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