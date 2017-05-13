Кит Лэнгфорд: Я разочарован, мы потеряли сезон

Лучший бомбардир УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой Лиг ВТБ.

«Я разочарован. Мы потеряли сезон. Да, «Локомотив» хорошая команда, но мы в первой игре доказали, что не слабее.

Сезон получился очень трудным, что не могло не отразиться в концовке в играх плей-офф. Ждем следующий сезон, надеюсь, он будет для нас лучше. Повторюсь, я очень разочарован», - приводит слова Лэнгфорда официальный сайт казанской команды.