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Антонио Конте: Удача тут не причем, это мы хорошо поработали

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от досрочного завоевания чемпионства после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).

«Было не просто переехать в Англию, привыкнуть к местным привычкам, перейти на другой язык и принять команду, которая провела не самый простой сезон.

Мы изменили игровую схему и это в корне изменило весь наш сезон. Я решил перейти на 3-4-3, зная, что у меня есть для этой схемы нужные игроки. Удача тут не причем, это мы хорошо поработали.

Теперь команде нужно отдохнуть, они это заслужили. Но сезон еще не закончился, у нас есть шанс завоевать Кубок Англии», - приводит слова Конте BBC.

Матч

Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)

Голы

Батшуайи 82 (0:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)

Предупреждения:

Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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