Антонио Конте: Удача тут не причем, это мы хорошо поработали

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от досрочного завоевания чемпионства после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).

«Было не просто переехать в Англию, привыкнуть к местным привычкам, перейти на другой язык и принять команду, которая провела не самый простой сезон.

Мы изменили игровую схему и это в корне изменило весь наш сезон. Я решил перейти на 3-4-3, зная, что у меня есть для этой схемы нужные игроки. Удача тут не причем, это мы хорошо поработали.

Теперь команде нужно отдохнуть, они это заслужили. Но сезон еще не закончился, у нас есть шанс завоевать Кубок Англии», - приводит слова Конте BBC.