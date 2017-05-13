Антонио Конте: Удача тут не причем, это мы хорошо поработали
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями
от досрочного завоевания чемпионства после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).
«Было не просто переехать в Англию, привыкнуть к местным
привычкам, перейти на другой язык и принять команду, которая провела не самый
простой сезон.
Мы изменили игровую схему и это в корне изменило весь наш
сезон. Я решил перейти на 3-4-3, зная, что у меня есть для этой схемы нужные
игроки. Удача тут не причем, это мы хорошо поработали.
Теперь команде нужно отдохнуть, они это заслужили. Но сезон еще не закончился, у нас есть шанс завоевать Кубок Англии», - приводит слова Конте BBC.
Матч
Вест Бромвич - Челси - 0:1 (0:0)
Голы
Батшуайи 82 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г. (Уилсон М., 64), Ньом, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Маклин (Шадли, 59), Ливермор, Брант, Рондон
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Фабрегас, Мозес (Зума, 86), Азар (Виллиан, 75), Матич, Коста, Педро (Батшуайи, 76)
Предупреждения:
Маклин, 20; Филд, 36; Уилсон М., 71 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 мая 22:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция