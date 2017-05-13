Дэйв Льюис: Могли победить в овертайме, но дважды попали в штангу
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис
прокомментировал поражение от команды Франции (3:4 Б) на чемпионате мира по
хоккею.
«Перед матчем я просто сказал ребятам играть в хоккей.
Я спросил их, как давно они играют в хоккей. Александр Кулаков сказал, что
играет уже 25 лет, Дмитрий Коробов – 21 год.
Я сказал им: просто играйте в хоккей, и они сделали это. Мы
могли победить в овертайме, но дважды попали в штангу.
Нам не нужно вспоминать сентябрь - если мы будем биться как в игре с французами, то сможем обыграть словенцев», - приводит слова Льюиса «Р-Спорт».
Матч
Франция - Белоруссия - 4:3 Б. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Трей (Ро, да Коста Т.), 12:29 (1:0). Флери (да Коста С., Руссель), 20:54 (2:0 - бол.). Павлович (Воробей, Шарангович), 26:40 (2:1). Шарангович (Лингле), 37:47 (2:2). Кулаков (Костицын С., Воробей), 41:20 (2:3 - бол.). Бельмар (да Коста С.), 52:35 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 4:3.
Место и дата
12 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция