Дэйв Льюис: Могли победить в овертайме, но дважды попали в штангу

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис прокомментировал поражение от команды Франции (3:4 Б) на чемпионате мира по хоккею.

«Перед матчем я просто сказал ребятам играть в хоккей. Я спросил их, как давно они играют в хоккей. Александр Кулаков сказал, что играет уже 25 лет, Дмитрий Коробов – 21 год.

Я сказал им: просто играйте в хоккей, и они сделали это. Мы могли победить в овертайме, но дважды попали в штангу.

Нам не нужно вспоминать сентябрь - если мы будем биться как в игре с французами, то сможем обыграть словенцев», - приводит слова Льюиса «Р-Спорт».